Oyun dünyasının en büyük buluşmalarından biri olan Game Developers Conference (GDC) kapsamında paylaşılan son raporlar, sektördeki dönüşümün merkezinde artık net bir şekilde yapay zekânın yer aldığını ortaya koyuyor. Yapay zeka, oyunlarda yalnızca grafik iyileştiren veya karakterleri yöneten bir araç olmaktan çıkarak, doğrudan üretim sürecinin temel yapı taşı haline gelmiş durumda.

Oyun sektörünü yakından ilgilendiren GDC 2026 raporu 2 bin 300’den fazla sektör profesyonelinin katılımıyla hazırlandı. Raporda yapay zeka tartışmaları ve işten çıkarmalar dikkat çekiyor. Yeni nesil yapay zeka sistemleri, karakter tasarımı, çevre oluşturma, konsept çizimler, animasyon taslakları ve kod parçaları üretmek için aktif şekilde kullanılıyor. Bu sayede haftalar süren ön üretim süreçleri saatlere kadar inebiliyor. Bu sayede küçük ekipler, yapay zeka destekli araçlar sayesinde çok daha büyük bütçeli projelere yaklaşan görsel kaliteye ulaşabiliyor.

OYUN SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR

2026 raporu, yapay zekanın oyuncu deneyimini ve üretim süreçlerini dönüştürdüğünü ortaya koyarken, sektörde artan işten çıkarma dalgasının da raporun başlıca gündem maddesi olduğunu ortaya koydu. Yeni veriler, yapay zeka entegrasyonunun üretkenliği artırırken iş gücü yapısını da yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Raporda yer alan ankete katılanların yüzde 28’i son iki yılda işten çıkarıldığını belirtti. Bu durum, sektöre girmek isteyen öğrenciler arasında endişe oluşturuyor. Öğrencilerin yüzde 74’ü gelecek konusunda kaygılı olduklarını dile getirdi.

ROLLER DEĞİŞİYOR

Rapora göre, yapay zeka destekli üretim araçları oyun geliştirme süreçlerini hızlandırırken, özellikle orta kademe pozisyonlarda yüzde 12’ye varan iş kayıpları yaşandı.

Özellikle büyük bütçeli (AAA) stüdyolarda, geleneksel üretim pozisyonları azalırken, AI üretim uzmanlığı, veri analisti ve makine öğrenimi entegrasyon ekipleri gibi yeni uzmanlıklara yatırım yapılıyor.



