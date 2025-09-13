Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var

Süper Lig lideri Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, 5'inci haftanın açılış mücadelesinde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ikas Eyüpspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OCAK AYINDA HAMLELER YAPABİLİRİZ"

Devre arasını transfer döneminde yeni isimlerin kadroya katılabileceği mesajını veren Okan Buruk, "İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz" dedi.

"BİR KAPTAN CITY'DEN, BİR KAPTAN TRABZONSPOR'DAN"

Lider özellikleriyle dikkat çeken 2 transfere vurgu yapan Buruk, "İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde. Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Başkanımıza, yönetime tekrar teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

"FİKSTÜRDE 2 GÜNDÜZ MAÇIMIZ DAHA VAR"

Gündüz maçlarının zorluğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Erken maçlar, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. Bu birinci maçımız. Fikstürümüze 2 tane daha saat 17.00'de gündüz maçı koyuldu. Hazırız, istekliyiz. Kazanıp, Avrupa maçına da moral olarak hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.