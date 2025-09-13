Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var

Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan TFF&#039;ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşması yayıncı kuruluşa konuştu. Deneyimli çalıştırıcı; yaz transfer döneminde yapılan takviyeler, takıma katılan "lider" karakterli oyuncular ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği ilk yarı fikstürü hakkında konuştu.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, 5'inci haftanın açılış mücadelesinde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ikas Eyüpspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var - 1. Resim

"OCAK AYINDA HAMLELER YAPABİLİRİZ"

Devre arasını transfer döneminde yeni isimlerin kadroya katılabileceği mesajını veren Okan Buruk, "İyi ve önemli bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Birçok mevkide önemli yarışlar olacak. Bütün oyuncuları kullanacağız, bunu dün onlarla da paylaştım. Ocak ayında sezonun devamı için hamleler yapabiliriz" dedi.

"BİR KAPTAN CITY'DEN, BİR KAPTAN TRABZONSPOR'DAN"

Lider özellikleriyle dikkat çeken 2 transfere vurgu yapan Buruk, "İlkay Gündoğan oyunculuğu dışında önemli bir lider. Uğurcan Çakır da aynı şekilde. Bir kaptan Manchester City'den, bir kaptan da Trabzonspor'dan transfer ettik. Genel olarak istediğim oyuncular alındı ve mutluyum. Başkanımıza, yönetime tekrar teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha var - 2. Resim

"FİKSTÜRDE 2 GÜNDÜZ MAÇIMIZ DAHA VAR"

Gündüz maçlarının zorluğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Erken maçlar, gündüz maçları oyuncular için biraz daha zor olur. Bu birinci maçımız. Fikstürümüze 2 tane daha saat 17.00'de gündüz maçı koyuldu. Hazırız, istekliyiz. Kazanıp, Avrupa maçına da moral olarak hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mardin’de hoşgörünün öyküsü: Namazını kılıyor, kiliseye gönüllü bakıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik! - SporTrabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu: Tam 5 eksik!Eyüpspor - Galatasaray: Olimpiyat Stadı'nda ilk düdük çaldı (CANLI) - SporBuruk'tan büyük sürpriz! Maçta ilk düdük çaldıTedesco için imza töreni! "Asla bahaneler sunmam" dedi, oyun sistemini açıkladı - Spor3'lü mü, 4'lü mü? Oyun sistemini açıkladıAli Koç'tan MHP ve Ülkü Ocakları sorusuna cevap: Gönül bağım var - SporMHP ve Ülkü Ocakları destek açıklamıştı! Ali Koç'tan cevap55 farklı ülkeden oyuncu geldi! Beşiktaş'ın 194'üncü yabancı futbolcusu Jota Silva - Spor55 farklı ülke! Beşiktaş'ın 194'üncü yabancı futbolcusu JotaGalatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız - SporEfsane futbolcu kabri başında anıldı: Metin Oktay kralımız
Sonraki Haber Yükleniyor...