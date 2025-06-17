Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2025 14:55 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 14:57 - Güncelleme:

Nevşehir'de kadın kılığına giren iki erkek şahıs, bir evden 45 bin lira nakit para çalarak ortadan kayboldu. Polisin her yerde aradığı hırsızlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde iki erkek şahıs çarşafla kendilerini kamufle ederek kadın kılığına girdi. Mahalledeki iki katlı bir binanın alt katına giren kadın kılığındaki şüpheliler, yaklaşık 45 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı. Ev sahipleri binadaki diğer daire kapısının da zorlandığını tespit ederken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci