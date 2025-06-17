Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılar

Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de kadın kılığına giren iki erkek şahıs, bir evden 45 bin lira nakit para çalarak ortadan kayboldu. Polisin her yerde aradığı hırsızlar güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde iki erkek şahıs çarşafla kendilerini kamufle ederek kadın kılığına girdi.

Kadın kılığına girerek gizlendiler! Kameralara yakalandılar - 1. Resim

Mahalledeki iki katlı bir binanın alt katına giren kadın kılığındaki şüpheliler, yaklaşık 45 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Ev sahipleri binadaki diğer daire kapısının da zorlandığını tespit ederken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki evlerin kapısını levye ile zorlayan çarşaflı hırsızların görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selçuk Tepeli evli mi, kimdir? NOW Ana Haber sunucusuEurofighter savaş uçağı özellikleri nedir, hangi ülkenin uçağı, Türkiye Eurofighter aldı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki çocuğunu boğarak öldürmüştü: Kocaeli'deki baba vahşetinde yeni gelişme! - 3. SayfaKocaeli'deki baba vahşetinde yeni gelişmeKontrolden çıkan tır faciaya neden oldu! Hepsi küle döndü, 1 kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaKontrolden çıkan tır faciaya neden oldu!Gencecik iki kuzenin kahreden ölümü! Gözyaşlarıyla defnedildiler - 3. SayfaGencecik iki kuzenin kahreden ölümü!Tatilde parmağı koptu! Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi - 3. SayfaTatilde parmağı koptu! Deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildiDevlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama var - 3. SayfaDevlet korumasındaki 5 çocuk intihar mı etti?Bebeğe şiddet, kamerada ortaya çıkmıştı! Cani bakıcıyla ilgili yeni gelişme - 3. SayfaCani bakıcıyla ilgili yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...