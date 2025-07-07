Kadın sürücünün yolunu kesti! Aracın camına vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 10:24 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 10:39 - Güncelleme:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu kesti. Şahıs aracın camına da vururken, kadın sürücü ve araçtaki arkadaşları panik yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde iddiaya göre içinde kadınların bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından takip edildi. ARACIN CAMINA DA VURDU Sürücü bir süre sonra trafikte makas attığını öne sürdüğü kadın sürücünün yolunu keserek aracı durdurdu. Kadın sürücüye bağıran adam, aracın camına vurdu. Kadınların yaşadığı panik cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci