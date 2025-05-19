Kadına şiddet ihbarından dönüyorlardı! Polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde kadına şiddet ihbarına gidip mağdureyi kurtaran ekipler geri dönüşe geçti.

Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapan polis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 YARALI

Yaşanan kazada araçta bulunan ikisi polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Nilüfer Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü.