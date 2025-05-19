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Kadına şiddet ihbarından dönüyorlardı! Polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadına şiddet ihbarından dönüyorlardı! Polis aracı takla attı: 2&#039;si polis 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kadına şiddet ihbarından dönen polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde kadına şiddet ihbarına gidip mağdureyi kurtaran ekipler geri dönüşe geçti.

Nilüfer Caddesi üzerinde U dönüşü yapan polis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadına şiddet ihbarından dönüyorlardı! Polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı - 1. Resim

4 YARALI

Yaşanan kazada araçta bulunan ikisi polis memuru 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Nilüfer Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatılırken, takla atan aracın kaldırılmasıyla yol normale döndü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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