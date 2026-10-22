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3. Sayfa

Kağıthane'de otomobilinde otururken silahlı saldırıya uğradı! 44 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilinde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Göğsünden ve elinden vurulan Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken saldırganların kaçışta kullandıkları motosiklet ile silah ve kıyafetlerini bir elektrik panosunun yanında bıraktıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki aracında oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş, silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve elinden vurulan Aktaş, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı yapan şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün saat 16.30 civarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, park halindeki 34 CRC 369 plakalı otomobilin içinde oturan Eser Aktaş'a (44) silahla ateş açıldı. Saldırının sonrasında şüpheliler, 41 ABD 024 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, göğsünden ve elinden vurulan Aktaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS DELİL TOPLADI

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, saldırının yapıldığı araç ve çevresinde delil topladı. İncelemelerin tamamlanmasının sonrasında Aktaş'ın cenazesi, ambulansla hastane morguna sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırıyla ilişkili oldukları değerlendirilen şüphelilerin Merkez Mahallesi'nde yer alan bir elektrik panosunun yanına silah ve kıyafetlerini bıraktıkları belirlendi. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı noktada bıraktıkları bildirildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Zeytinburnu
3. SAYFA

Zeytinburnu'nda polise silahlı saldırı! Ateş açan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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