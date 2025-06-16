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Kanalizasyon karıştı! Beylikdüzü'nde deniz kahverengiye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinden Marmara Denizi'ne atık su bırakıldı. Beylikdüzü'nde atık sular nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde İSKİ'ye ait kanalizasyon giderinin Marmara Denizi'yle karışması nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Kanalizasyon karıştı! Beylikdüzü'nde deniz kahverengiye döndü - 1. Resim

Atık suyun denize karıştığı noktada oluşan köpürmeler dikkat çekerken, atık su havaların ısınmasıyla birlikte çevrede kötü kokuya da neden oldu.

Kahverengiye dönen deniz ise havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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