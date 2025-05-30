Kastamonu'da heyelan! Cide-İnebolu ulaşıma kapandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yol ulaşıma kapandı.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
YOL KAPANDI, İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş