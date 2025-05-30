Kastamonu'da heyelan! Cide-İnebolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yol ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

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YOL KAPANDI, İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.