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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kastamonu&#039;da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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