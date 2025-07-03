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Katil 3 ay boyunca kaçtı, yakalandığı yer polisleri bile şaşırttı: Sen oraya nasıl sığdın!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayet, İstanbul, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Reşit Ayten'i öldüren Şenol K., saklandığı rezidansta bavul içinde bulundu. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelinin cinayet itirafı ise pes dedirtti.

Cinayet Güngören'de 12 Mart'ta işlendi. 22 yaşındaki Şenol K., 34 yaşındaki Reşit Ayten ile tartıştı. 22 yaşındaki şüpheli Ayten'i silahla vurarak kaçtı. 

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, Şenol K.'nın cinayetin ardından kaçtığı anların yer aldığı görüldü.

SUÇ MAKİNESİ BAVULDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin kimliğini belirlediği şüphelinin Esenyurt'taki bir rezidansta saklandığı tespit edildi. Ekipler harekete geçerken, operasyona Özel Harekat polislerinin de katıldığı öğrenildi.

Katil 3 ay boyunca kaçtı, yakalandığı yer polisleri bile şaşırttı: Sen oraya nasıl sığdın! - 1. Resim

Kapısı kırılarak girilen rezidanst bulunamayan şüpheli, yapılan aramalar sırasında dolabın üzerindeki kırmızı bavulun içinde yakalandı. Rezidansta yapılan aramada ise, 1 adet AK-47 otomatik silah şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve markada 58 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"BANA ZARAR VERECEKTİ"

Yakalanan şüpheli emniyette alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şüphelinin daha önceden 19 suç kaydı bulunduğu ayrıca 4 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.

Öte yandan ifadesinde, aralarında kız meselesi yüzünden tartışmalar yaşandığını, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini, onun kendisine zarar vereceğinden korktuğu için ona doğru ateş ettiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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