Katil itfaiye erinin dehşete düşüren planı ortaya çıktı! Her şeyi para için mi yaptı?

Aydın'da eşini ve çocuklarını öldüren katil itfaiye erinin, Fatma Gezgin'e geçen yıl 5 milyonluk hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Kızı ve torunları öldürülen acılı anne, Turgay Gezgin'in kendisinden aldığı borç parayla nişanlandığını iddia etti.

Aydın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta çıkan yangın Fatma Gezgin ve minik yavrusunu hayattan kopardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma olayın kundaklama olduğunu ortaya çıkardı. Oklar ise, baba Turgay Gezgin'e okları çevirdi.

İtfaiye erinin eşini ve çocuklarını bayıltıp ateşe verdiği belirlendi. Korkunç cinayet sonrası nişanlandığı da ortaya çıkan Gezgin ve sevgilisi gözaltına alındı.

Cani itfaiye eri tutuklanırken, hemşire sevgilisi Fatma T., serbest bırakıldı.

Kan donduran planlı cinayetle ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor.

EŞİNE 5 MİLYONLUK HAYAT SİGORTASI YAPTIRMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre, Turgay Gezgin'in 2024 Aralık ayında eşi Fatma Gezgin'e 5 milyonluk hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. Hatta Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz'ün iddiasına göre Turgay Gezgin olay sonrası sigorta şirketini üç kez arayarak ödeme almaya çalıştı.

PARA İÇİN Mİ KATLETTİ?

Acılı anne Gürbüz, "Kızımı ve torunlarımı para için katletti. Nafaka ödememek, sigorta parasını almak ve sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak istiyordu. Çocuğumu sigortalamış. Meğerse amacı hem nafaka ödememek hem de sigorta parasıyla yeni bir hayat kurmakmış. İnşallah cezaevinde bir ömür boyu yatsın" diyerek ağladı.

KAYINVALİDESİNDEN ALDIĞI BORÇLA NİŞAN YAPTI

Fatma Gezgin'in annesi Fatma Erbekçi Gürbüz, kızının öldürülmesinden kısa süre önce altınlarını bozdurarak borçlarını ödemesi için damadına verdiğini açıkladı.

Gürbüz, "Olaydan çok kısa bir süre sonra damadım benden borç para istedi. Bende altınlarımı bozdurarak kendisine borç para verdim. Daha sonra öğrendim ki, acımız çok tazeyken nişanlanmış. Bende kendisine mesaj attım.

Attığım mesajda 'Hiç mi acımıyor canın? Daha evlatlarının kırkı çıkmadı. Çok canımı yaktın Turgay' yazdım. O da bana karşılık olarak, 'Hiç gülmediniz demi 40 günde. Benim çocuklarım yatıyor orada. Kimse nereye gideceğime karışamaz. İstediğim an istediğim mezara girerim giderim. Para geldiğinde paranızı yollarım. Madem böyle başka da muhatap olmayalım. Hayat hepinize devam ediyor' diye cevap yazdı. Bu cevap karşısında söyleyecek bir şey bulamadım" ifadelerini kullandı.