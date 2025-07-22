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Kayan tır yolu kapattı! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ardahan, Tır, Kaza, Trafik, Yağmur, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışla beraber kayganlaşan yolda bir tır kayarak yolu kapattı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ardahan genelinde sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun Ortageçit köyü mevkiinde seyir halinde olan tır, sağanak yağışın da etkisiyle kayarak yolun kapanmasına neden oldu. Yolun Ardahan güzergâhındaki Ortageçit köyü yönünde kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kayan tır yolu kapattı! Kilometrelerce kuyruk oluştu - 1. Resim

Yarım saat boyunca yolda mahsur kalan sürücülerden Yavuz Irmak, "Tırın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Metrelerce tır ve otomobil kuyruğu var. İnşallah en kısa sürede açılır" dedi.

Güvenlik güçleri de tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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