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Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti

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Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Başlık ResmiKayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti

Denizli'de kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç, ağabeyi tarafından boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oruç'un kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Başlık ResmiKayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti

KAYIP KARDEŞİNİ ARACINDA ÖLÜ BULDU

Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu.

Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Başlık ResmiKayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti

SAĞLIK EKİPLERİ ACI GERÇEĞİ DOĞRULADI

Kardeşine uzun süre seslenen ancak cevap alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Başlık ResmiKayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Başlık ResmiKayıp mühendis Arif Oruç’tan acı haber! Ağabeyi bulduğunda artık çok geçti
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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