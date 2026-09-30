Antalya'da 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki oğlunu bulmak için İstanbul'a giden Hasan Aktaş'ın evinde yangın çıktı. Kepez'deki dairede çıkan yangın, komşuların yanık kokusunu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının, yatakta unutulan powerbankten çıktığı değerlendirildi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Hasan Aktaş'ın oturduğu dairede kimse bulunmadığı sırada yangın çıktı. Daireden gelen yanık kokusunu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kayıp oğlunun peşinden TV programına koştu, Antalya’daki evi yandı

İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparken, yatakta unutulan powerbanktan çıktığı değerlendirilen yangında dairede hasar meydana geldi.

OĞLU İÇİN TELEVİZYON KANALINA GİTMİŞ

Hasan Aktaş'ın 23 Eylül'de evden kuzenine ait motosikletle ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 15 yaşındaki oğlu Kuzey Yağız Aktaş'ın bulunması için özel bir TV kanalında yayınlanan kayıp programına katılmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kayıp oğlunun peşinden TV programına koştu, Antalya’daki evi yandı

Aktaş'ın komşularından İlknur Bodur, "Saat 6 gibi işten geldim. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Komşular da kokuyu aldıklarını söyledi. Ev sahibi ulaştı, ‘Abla bir iner misin aşağıya' dedi. Çocuğu balkondan içeriye soktuk. Yangına müdahale etmeye çalışırken 112'yi aradık. Komşumuz da 1 gün önce İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp 8 günden beri, televizyon programına katılmak için. İyi bir aileydi, baba tek başına bakıyordu çocuğuna, hem anne hem baba oldu" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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