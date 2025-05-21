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Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de silahlı kavga: 1 kişi can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda E.Ö. silahla vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldıran E.Ö., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Ş. ve beraberindeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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