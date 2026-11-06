Çanakkale’de tırla kafa kafaya çarpışan otomobil alev aldı. Araçta mahsur kalan 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Otomobilin kazadan önce başka bir araçla çarpışıp olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

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Kaza saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü.

Kaza yapıp kaçtı, tıra çarptı! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

KAZA YERİNDEN KAÇTI, TIRA ÇARPTI!

Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan 17 HL 011 plakalı T.B'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü.

Kaza yapıp kaçtı, tıra çarptı! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleri ile otomobildeki alevleri söndürmek için müdahale etti.

Kaza yapıp kaçtı, tıra çarptı! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTA CAN VERDİLER

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan otomobil söndürüldü. Yapılan incelemede yangın sırasında otomobil içinde bulunan 2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır şoförü T.B. ise yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza yapıp kaçtı, tıra çarptı! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Kaza yapıp kaçtı, tıra çarptı! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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