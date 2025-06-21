Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!

Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan 2 şahıs, kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandı.

Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar! - 1. Resim

Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağaltıcı ne demek? TDK sözlük anlamı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alanya'daki sapkın eğlence cezasız kalmadı! Ekipler o iş yerini mühürledi - 3. SayfaAlanya'daki sapkın eğlenceye fatura kesildiOsmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından silahla öldürüldü - 3. SayfaKadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldüKaymakamlık duyurdu! Denize girmek 2 gün yasaklandı - 3. SayfaKaymakamlık duyurdu! Denize girmek 2 gün yasaklandıBunu da gördük! Bir yolcunun metrobüste yaptıkları "Bu kadar da olmaz" dedirtti - 3. SayfaMetrobüste yaptıkları tepki çekti2 gün önce evden ayrıldı! Zeynep'ten bir daha haber alınamadı - 3. Sayfa2 gün önce evden ayrıldı! Bir daha haber alınamadıTraktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var - 3. SayfaTraktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...