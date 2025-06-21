Kazdıkları yerde suçüstü yakalandılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2025 15:02 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 15:04 - Güncelleme:

Karabük’ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim faaliyeti sırasında Ovacık ilçesinde izinsiz define arayan 2 şahıs, kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında 1 adet merdiven, 2 adet taş kazma, 2 adet bel küreği, 1 adet kürek, 1 adet levye, 2 adet kova, 1 adet ip halat ve 2 adet eldiven ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci