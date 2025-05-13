Kedisi kaybolan Zeynep Eğri'nin gözyaşları: Kocam beni boşayacak

Adana'da "Diablo" adlı kedisi kaybolan Zeynep Eğri, bulana 15 bin TL ödül vereceğini söyledi. Kedinin bulunmaması halinde kocası Hamza Eğri'nin kendisini boşayacağını söyleyen Eğri, duygusal anlar yaşadı.

Adana'da yaşayan Zeynep Eğri, 3 gün önce "Diablo" adını verdiği scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak kedisi bir süre sonra kayboldu. Eğri, 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamadı.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"

Kocası Hamza Eğri'nin de kediyi çok sevdiğini dile getiren Zeynep Eğri, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti, bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'Kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu; ona mı yanacağım, kocam beni boşayacak ona mı yanacağım. Çok kötü durumdayım" dedi.

"BULANA YAVRUSUNU HEDİYE EDECEĞİM"

Kedisini bulana 15 bin TL ödül vereceğini söyleyen Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin TL ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.