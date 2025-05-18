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Kentin sevilen ismiydi! Mikail Toslak'ı sevenlerinden ayıran kaza böyle geldi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, kent sakinleri sevdikleri bir simayı kaybetmenin acısını yaşadı. Motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mikail Toslak'ın kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki korkunç kaza, 26 Nisan Cumartesi günü Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Kentin sevilen ismiydi! Mikail Toslak'ı sevenlerinden ayıran kaza böyle geldi... - 1. Resim

MİKAİL TOSLAK'IN SEVENLERİNİ KAHREDEN ACI ÖLÜMÜ

Alınan bilgiye göre, F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Mikail Toslak'a çarptı.

 Kazada yaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kentin sevilen ismiydi! Mikail Toslak'ı sevenlerinden ayıran kaza böyle geldi... - 2. Resim

5 GÜNÜN SONUNDA ACI HABER

Toslak, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen 5'inci günde hayatını kaybetti. Toslak'ın cenazesi Abdülhamidhan Camii'nden düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehrin tanınan saf ve temiz simalarından biri olarak bilinen Toslak'ın motosikletin çarpmasına ilişkin kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Toslak'ın yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve o sırada seyir halindeki bir motosikletin çarptığı görüldü. Kaza sonrası yerde savrulan Toslak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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