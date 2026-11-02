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Kırıkkale'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

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Kırıkkale'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Başlık ResmiKırıkkale'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Kırıkkale'de, Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kırıkkale
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