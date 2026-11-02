Kırıkkale'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.
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Kırıkkale'de, Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
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