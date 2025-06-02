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Kırşehir'i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırşehir&#039;i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de etkili olan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskını meydana geldi. Toklümen köyünde 1 ev yıkılırken, 3 ev ise temelden su alması nedeniyle tahliye edildi.

Kırşehir'de dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, gece saatlerinde sele neden oldu. 1 evin yıkıldığı Toklümen köyünde yaşanan felaket 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, bölgeye Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

3 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde bir evde kısmi çökme meydana geldiği, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Üç ev ise temelden su alması nedeniyle tahliye edildi.

Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde görev aldı.

Kırşehir'i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildi - 1. Resim

"HER ŞEY 20 DAKİKA İÇERİSİNDE OLDU"

Toklümen köyünde yaşanan olayda mağdur olan vatandaş Aydın Biçer bir hışırtı geldiğini, evde eşiyle otururken sonrasında ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Başka bir vatandaş Bülent Şen ise açıklamasında "Her şey 20 dakika içerisinde oldu bitti ne olduğunu anlayamadık perişan olduk" dedi.

Kırşehir'i sel vurdu! Bir ev çöktü, üç ev tahliye edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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