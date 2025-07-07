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"Kıskançlık" sebebiyle darbedilmişti! Talihsiz kadından 22 gün sonra acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da ‘kıskançlık' bahanesiyle birlikte yaşadığı Kenan Gündoğdu tarafından darbedilerek hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Sevda Türker, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Kenan Gündoğdu (41), birlikte yaşadığı Sevda Türker'i (44) alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskanarak darbetti. Ağır yaralanan Sevda Türker, olaydan 2 gün sonra fenalaşınca Gündoğdu tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

"Kıskançlık" sebebiyle darbedilmişti! Talihsiz kadından 22 gün sonra acı haber - 1. Resim

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Kenan Gündoğdu, 17 Haziran'da sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"Kıskançlık" sebebiyle darbedilmişti! Talihsiz kadından 22 gün sonra acı haber - 2. Resim

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sevda Türker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Türker'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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