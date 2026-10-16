Kızını öldürüp cesedini kömürlüğe saklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Batman’da 7 yaşındaki kızı Adara Arslan’ı boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini kömürlükte saklayan Ö.F.A., tutuklu bulunduğu Beşiri Kapalı Cezaevi’ndeki tek kişilik hücresinde hayatına son verdi. 2023 yılında işlediği cinayet nedeniyle yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan Ö.F.A.’nın cenazesi, Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan Ö.F.A.’nın, kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Ö.F.A.’nın cenazesinin Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildiği belirtildi.
KIZINI ÖLDÜRÜP KÖMÜRLÜĞE SAKLAMIŞTI
Olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Batman’ın Beşevler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ö.F.A., ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Adara Arslan’ı eski eşine acı çektirmek maksadıyla boğarak öldürmüştü. Daha sonra cansız bedenini akrabalarının evinin avlusundaki kömürlüğe götürerek odun ve kömür çuvallarının altına saklamıştı.
CESEDİNİ EV SAHİPLERİ BULDU
Çocuğu kömürlükte hareketsiz halde bulan ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
KAÇARKEN OTOBÜSTE YAKALANDI
Olayın ardından İstanbul’a kaçmaya çalışırken otobüste yakalanan Ö.F.A., gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.