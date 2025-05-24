Kocaeli'de 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'de, hakkında 27 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "yakın akrabayı öldürme" ve "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından 27 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.K'yi (36), düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir