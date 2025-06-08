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Kocaeli'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir boya fabrikasından dumanlar yükseldi.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler 112'ye haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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