Kocaeli'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Kocaeli'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir boya fabrikasından dumanlar yükseldi.

Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler 112'ye haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.