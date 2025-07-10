Kocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 14:40 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 14:44 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan 3 kardeş H.K., N.K., A.K.'nin içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda çarpılmaya başlayan kardeşler olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş H.K., N.K., A.K.'nin içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Çocuklar bir anda akıma kapılırken, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çocuklara ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci