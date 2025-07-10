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Kocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan 3 kardeş H.K., N.K., A.K.'nin içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda çarpılmaya başlayan kardeşler olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş H.K., N.K., A.K.'nin içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Çocuklar bir anda akıma kapılırken, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı - 1. Resim

Çocuklara ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kocaeli'de feci olay! Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı - 2. Resim

Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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