Adana’da çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle başlayan tartışma, ertesi gün zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aynı aileden 3 kişinin yaralandığı olayda, saldırıya uğrayan aile şüphelilerden şikayetçi olurken gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralı aile üyeleri “Adalet istiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Olay, 12 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

ZİNCİR, KESER VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Ancak ertesi gün S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri, ellerinde zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy'un yaşadığı evin önüne geldi. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Komşular arasındaki tartışma büyüdü! Zincir, keser ve bıçaklarla evlerini bastılar

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Komşular arasındaki tartışma büyüdü! Zincir, keser ve bıçaklarla evlerini bastılar

DARP RAPORU ALDILAR

Hastanede tedavileri yapılan Ulusoy ailesi, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Komşular arasındaki tartışma büyüdü! Zincir, keser ve bıçaklarla evlerini bastılar

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“KAFAMA KESERLE, ANNEME ZİNCİRLE VURDULAR”

Saldırıya uğrayan Emre Ulusoy, karşı tarafın evlerini bastığını söyleyerek, "Evimize zincir, bıçak, keserlerle geldiler. Kafama keserle vurdular, anneme zincirle vurdular. Bu adamlar ertesi gün serbest kaldı adalet istiyoruz" dedi.

Komşular arasındaki tartışma büyüdü! Zincir, keser ve bıçaklarla evlerini bastılar

“BENİM ÇOCUĞUM ÖLEBİLİRDİ”

Mehmet Ulusoy ise eşini baygınken bile darp etmeye devam ettiklerini belirterek, "Benim çocuğumun kafasına keserle vurdular. Benim çocuğum ölebilirdi. Köyden geldiler gece bu olayı organize ettiler sabah yaptılar. Bizi kameraya çektirdiler. Benim çocuğum, eşim ölse kim verecek hesabını. Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

Komşular arasındaki tartışma büyüdü! Zincir, keser ve bıçaklarla evlerini bastılar

“BENİ BAYGINKEN DÖVDÜLER”

Serpil Ulusoy da hasta olduğu için çocukları sessiz olmaları konusunda uyardığı kaydederek, "Olayın ardından karşımıza gelip gülüyorlar. Devletin adaletini istiyoruz. Evimi bastılar. Bıçakları zincirleri sallayarak üstümüze geliyorlar. Ben baygınken beni dövdüler. Biz o gün ölebilirdik" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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