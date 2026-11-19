İstanbul Esenyurt’ta, kedi tartışması yüzünden iki komşu arasında tartışma çıktı. Olay büyürken Emre Y. isimli şahıs yanındaki silahla Ahmet Öksüz’ü öldürdü. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi dün saat 15.00 sıralarında bir dönerci dükkanının önünde Ahmet Öksüz’e (39) ait kedilerin, komşusu olduğu öğrenilen Emre Y.'nin (29) evine girmesi nedeniyle tartışma çıktı.

ORACIKTA ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Y., yanında bulunan tabancayla Ahmet Öksüz’e ateş açtı. Sırt bölgesinden iki kurşun isabet eden Öksüz, hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Y. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öksüz'ün vurma anı ve çevredekilerin kaçması görülüyor.

Komşuların kedi tartışmasında kan döküldü! Gözünü kırpmadan öldürdü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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