Konya'da trafik kazası: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesi Kurtbasan Yaylası yakınlarında, İ.G. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir