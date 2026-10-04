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3. Sayfa

Konya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var

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Konya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var
Başlık ResmiKonya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava, beraberinde trafik kazalarını da getirdi. İlçe merkezinde peş peşe meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 11 kişi yaralandı.

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Konya'da yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi. Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 farklı kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya kara yolunun 1. kilometresindeki kazada, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan A.M.K. idaresindeki 42 H 2928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje devrilerek ters dönen otomobilde sürücü A.M.K. ile yolcular C.A.B. ve Y.İ.K. yaralandı.

Konya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var
Başlık ResmiKonya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Devrilen otomobilden yakıt kokusu gelmesi üzerine ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı. Kara yolu, tedbir amacıyla her iki yönde bir süre ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Konya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var
Başlık ResmiKonya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var

İKİNCİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

İkinci kaza ise, Antalya Caddesi Orman Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpılan otomobilin sürücüsü İ.B. ile araçta yolcu olarak bulunan S.B., K.B., S.İ.B. ve M.M.B. yaralandı.

SANAYİ SİTESİ KAVŞAĞINDA 3 YARALI

İlçedeki üçüncü kaza ise Sanayi Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. İki otomobilin trafik ışıklarında çarpışması sonucu sürücüler O.Ö. ve F.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. yaralandı.

Konya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var
Başlık ResmiKonya'da yağışlı hava kazalara neden oldu: Yaralılar var

TOPLAM 11 YARALI VAR

İlçe merkezinde meydana gelen üç ayrı kazada yaralanan toplam 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyşehir
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