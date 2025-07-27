Korkunç cinayet öncesi selfie! Keyif paylaşımları ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada Arda Onat, başına aldığı kürek darbesiyle hayatını kaybetmişti. Arda'yı öldüren zanlıların cinayetten saatler önce teknede yaptıkları ‘keyif' paylaşımları ortaya çıktı.

Marmaris'e bağlı Bozburun'daki ahşap gezi teknesinde kaptan Kenan Onat'ın oğlu Arda Onat'ın ölümüne neden olan zanlılarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tekneyi kiralayan bir grup turist kız; katil zanlıları Sinan Y., Selim Y. ve Coşkun C.'ye gelmeleri için konum attı. 19 Temmuz'da tekneye gelen 3 zanlı, Onat ailesi tarafından misafir edildi ancak ertesi gün, tekneyle yolculuk yapmak isteyen zanlıların isteği, kapasitenin dolu olması nedeniyle kaptan Kenan Onat tarafından reddedildi.

Bu durum üzerine tartışma çıkarken, denizin ortasındaki kavgada kürek darbeleriyle boynu kırılan ve suya düşen Arda Onat hayatını kaybetti.

CİNAYETTEN SAATLER ÖNCE EĞLENMİŞLER

Akşam'da yer alan habere göre katil zanlılarının ise cinayetten önce teknede eğlendikleri; o anları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Tutuklanan zanlının ifadeleri de "pes" dedirtti. Marmaris'e tatile geldiklerini söyleyen Sinan Y., "Teknede vakit geçirdik. Daha sonra Arda Deniz Onat'ın babasına bir gün daha kalıp kalmayacağımızı sorduk. Bize agresif şekilde cevap verdi. Tekne ile 40-50 metre uzaklaştık" dedi. Sinan Y., tekneden uzaklaştıktan sonra Arda ve babasının ellerinde kürekle kendilerine doğru geldiğini ve kaptanın kendisine vurduğunu; bunun üzerine 'nefsi müdafaa' amacıyla karşılık verdiklerini söylerken, Arda'ya kaç kez vurduğunu hatırlamadığını belirtti.

CİNAYETTEN ÖNCE SELFIE!

Öte yandan katil zanlılarının cinayetten önce gezi teknesini kiralayan turist arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Zanlı Sinan Y.'nin sosyal medya hesabından denizde paylaştığı selfie'de kardeşi Selim Y.'nin de teknenin güvertesinde olduğu görülüyor.

Diğer bir paylaşımda ise Sinan Y.'nin turist arkadaşlarıyla teknenin açığında yüzdüğü görüldü.

ARDA'NIN HAYALLERİ YARIM KALDI

Hayatını kaybeden Arda Onat, 3 ay önce nişanlanmış ve sezon sonunda evlenmeyi ve kaptanlık belgesi almayı plan.