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Korkunç olay: Evde yüzünden vurulan çocuk öldü

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Korkunç olay: Evde yüzünden vurulan çocuk öldü
Başlık ResmiKorkunç olay: Evde yüzünden vurulan çocuk öldü

Adana'da dolaptan indirilen bavulun içindeki ruhsatsız tabancanın yere düşüp ateş alması sonucu yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer, kurtarılamadı. Olayla ilgili çocuğun dayısı ve yengesi tutuklandı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer, hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti.

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Yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melek Göçer, sabaha karşı hayatını kaybetti. Küçük kızın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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