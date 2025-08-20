Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da özel bir kreşin havuz etkinliğinde 4 yaşındaki minik Berra havale nöbeti geçirmiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Berra gözyaşları içinde bugün toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir özel kreşteki havuz etkinliğinde girdiği havuzda iddiaya göre havale nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan minik Berra, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Berra, gözyaşları içinde toprağa verildi.

HAVUZDA HAVALE GEÇİRDİ

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi.

Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti - 1. Resim

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı.

Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti - 2. Resim

7 GÜNLÜK SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti - 3. Resim

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Berra'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Turgutalp Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kreş havuzunda fenalaştı! 4 yaşındaki minik Berra, hastanede 7 günlük savaşını kaybetti - 4. Resim

