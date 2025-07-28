5 yaşındaki çocuğa kreşte şiddet! Çıkan cezaya aile isyan etti

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir kreşte 5 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili davada sanığa verilen hapis cezası ertelendi. Karar karşısında şoke olan aile, hem sanığın hem de kreşin yeterince cezalandırılmadığını belirterek kararı istinafa taşıdı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşanan olayda, özel bir kreşte görevli 52 yaşındaki H.E., 5 yaşındaki D.T. adlı çocuğu darbetti. Aynı zamanda H.E.'nin diğer çocuklara da uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Şiddete maruz kalan D.T., olayın ardından epilepsi nöbeti geçirince, kreş personeli çocuğun annesi Cemre T.’yi arayarak, "Kızınızın sağlık problemi mi var?" diye sordu.

Olaydan haberdar olan anne Cemre T., kreşe giderek kızını kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü ve muayene ettirdi. Daha sonra kreşe geri dönen anne, güvenlik kamerası kayıtlarını izlemek istedi ancak kreş yönetimi buna izin vermedi.

GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ELE VERDİ

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayette bulunan anne, olayın aydınlatılması için hukuki süreci başlattı. Savcılığın talimatıyla yapılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından incelendi. Görüntülerde küçük çocuğun darbedildiği ve kötü muameleye maruz kaldığı net şekilde tespit edildi.

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'SEVME AMAÇLI YAKLAŞTIM' DEDİ, BERAAT İSTEDİ

Olayla ilgili Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada zanlı H.E. "Görüntülerde çocuğa dokunduğum kısımlarda sevme amaçlı yaklaşmıştım. Darp söz konusu değildir. Darp olayı kesinlikle olmadı, suçsuzum beraatime karar verilsin" diyerek savunma yaptı.

Savcılık ise mütalaasında şüphelinin TCK 81/1,3-b ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme de sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"GEREKLİ CEZANIN VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Olayın ihmalkarlıktan yaşandığını düşündüğünü belirten anne Cemre T., "Şikayetin ardından polis çözümleme tutanağı geldi. Çocuğumun aslında bir çocuk tarafından değil, öğretmen tarafından darbedildiğini öğrendik. İstinaf aşamasında şu an dosyamız. İstinafa gitme sebebi de kurum hiçbir ceza almadı. İlk başta takipsizlik verildi. Takipsizlik sadece döven kadınla ilgili kaldırıldı. Kadına istenilen ceza ise ilk başta 'indirimsiz üst sınır' dendi. İndirimsiz üst sınırdan kesinlikle verilmedi. 1 yıl 10 ay 15 günlük bir hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Biz de bu olayı istinafa taşıdık. Çünkü gerekli cezanın verildiğini düşünmüyoruz. İtirazlar edildi. Kurum sahiplerinin ve o iki öğretmenin cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.