Mersin'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla'dan hareket eden ve Batman'a gitmekte olan yolcu otobüsü Mersin'de tır ile çarpıştı. Korkunç kazada 9 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında yolcu otobüsü, büz boru yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs büyük hasar alırken, tır ise devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.
OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI
Muğla Marmaris'ten hareket eden ve Batman'a gitmekte olan otobüste 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz