ABD'de tüyler ürperten olay! Uyumak istemeyen çocuğu sıkıştırıp yorganla boğdu

Kan donduran olay Missouri eyaletindeki Poppy's Playhouse 2'de yaşandı. Bakım evinde çalışan bir öğretmen öğle uykusu vaktinde uyumak istemeyen 3 yaşındaki Conrad Wade Ashcraft’a kabusu yaşattı.

YORGANLA BOĞDU, YETMEDİ BACAKLARIYLA BASTIRDI

Edinilen bilgilere göre çocuğu yere yatıran öğretmen, önce ellerini ve ayaklarını sıkıştırdı, ardından burnunu kapatacak şekilde üzerine ağır bir yorgan örttü. Ağırlığın altında kalan çocuk daha şiddetli ağlamaya başlayınca çocuğu yüzüstü çevirdi. Ancak 3 yaşındaki Ashcraft, kıpırdanmaya devam edince zalim öğretmen bacaklarını çocuğun üzerine koyup bir süre bekledi.

ACI GERÇEK OKUL ÇIKIŞI ORTAYA ÇIKTI

Otizmli çocuğun uyuduğuna inanan öğretmenler, çocuğu saatlerce kontrol etmezken, acı gerçek Ashcraft’ın annesinin okul çıkışı gelmesiyle ortaya çıktı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, haksız ölüme sebebiyet verme suçundan okula ve öğretmene dava açıldı. St. Francois İlçe Şerifi Jeff Crites yaptığı açıklamada, davaya dedektiflerin atandığını söyledi. Crites, "St. Francois İlçe Şerif Ofisi, çocuğun ailesine ve toplumuna cevap verme amacıyla kapsamlı ve eksiksiz bir soruşturma yürütmeye kararlıdır. Şu anda soruşturma devam ediyor ve daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça paylaşılacak." ifadelerinde bulundu.

''HİÇBİR AİLE BÖYLE BİR ACIYA KATLANMAK ZORUNDA KALMAMALI''

Çocuğun acılı kuzeni ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Masum 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan bu kasıtlı sapkınlık, ailelerimiz için dayanılmaz bir yürek acısı yaşattı. Hiçbir aile böyle bir acıya katlanmak zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.