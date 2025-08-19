Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar!

Görenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL'lik vurgun yaptılar!

Görenler gözlerini alamıyor...Bu yöntemle 1 milyar TL&#039;lik vurgun yaptılar!
Dubai’de kendilerini varlıklı alıcılar olarak tanıtan 3 kişilik bir çetenin, 25 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar TL) değerindeki pembe bir elması çalması üzerine polis harekete geçti. Böyle bir taşın dünyada on binde bir olasılıkla bulunabileceği bildirilirken yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık Dubai'de yaşandı. Dubai polisi pazartesi günü, 25 milyon dolar (yaklaşık 1 miiyar TL) değerindeki nadir bulunan pembe bir elması çalan üç kişilik çetenin peşine düştü. 

Dubai'de 'sahte müşteri' tuzağı! Lüks hayatlarıyla kandırıp 800 milyon TL'lik vurgun yaptılar - 1. Resim

SAHTE MÜŞTERİLER ADINA ARACILIK YAPTILAR

Polis, zanlıların mücevheri Avrupa'dan Dubai’ye getiren bir mücevherciyle lüks otellerde buluştuğunu ve zengin bir alıcı adına aracılık yaptıklarını bildirdi. 

Dubai'de 'sahte müşteri' tuzağı! Lüks hayatlarıyla kandırıp 800 milyon TL'lik vurgun yaptılar - 1. Resim

TAŞI İNCELETTİLER

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre, hırsızların güven kazanmak için yanlarında bir elmas uzmanını da getirerek taşı incelettiği ortaya çıktı. 

Lüks araçlarla gezen hırsızların, mücevhercinin güvenini kazandıktan sonra, mücevherciyi alıcıyla tanışma bahanesiyle bir villaya davet ettiği iddia edildi. Teslim sırasında ise pembe mücevheri kaçırdıkları bildirildi. 

Dubai'de 'sahte müşteri' tuzağı! Lüks hayatlarıyla kandırıp 800 milyon TL'lik vurgun yaptılar - 2. Resim

BUZDOLABININ İÇİNDE KAÇIRACAKLARDI

Olayın bildirilmesi üzerine özel bir tim kurularak harekete geçildi. Dubai polisi, ''Şüpheliler önce aynı evde kalıyordu. Soygun sonrası izlerini kaybettirmek için ayrı adreslere taşındılar. Tüm adresler eş zamanlı basılarak zanlılar yakalandı. Elmas, ülke dışına çıkarılmadan önce kurtarıldı.'' açıklamasını yaptı. Çetenin taşı küçük bir buzdolabının içinde Asya ülkesine kaçırmayı planladığı iddia edildi.

Dubai'de 'sahte müşteri' tuzağı! Lüks hayatlarıyla kandırıp 800 milyon TL'lik vurgun yaptılar - 3. Resim

Çalınan taşın, 21.5 karatlık pembe elmas olduğu ve ''üstün berraklık, simetri ve parlama'' derecelerine sahip bulunduğu bildirildi. Yetkililer, böylesi bir taşın dünyada yalnızca 10 binde bir olasılıkla bulunabileceğini belirtti.

