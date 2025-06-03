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Küçük çocuğun feci ölümü: En olmaması gereken yere düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Küçük çocuğun feci ölümü: En olmaması gereken yere düştü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Kağızman ilçesinde acı bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Çallı Köyü'nde 2 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybedip tandıra düştü. Ekmek pişirildiği sırada tandıra düşen çocuğu, annesi tandırdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Kars'ın Kağızman ilçesinden yürekleri dağlayan acı bir haber geldi.

Kağızman'a bağlı Çallı Köyü Bayam mezrasında, 2 yaşındaki Kumsal Köksüz, dengesini kaybederek ekmek pişirilen tandıra düştü.

Annesi tarafından tandırdan çıkartılan Köksüz, haber verilen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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