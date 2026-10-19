Küfür, hakaret, tehdit… Kız çocuklarını hedef alan şahıs için EGM’ye çağrı!

Valorant oynarken canlı yayında hakaret ve tehditlere maruz kalan Elif Karaç, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ifadeleri de kullanan şahıs hakkında siber suçlara şikâyette bulunulduğunu belirten Karaç, savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Paylaşılan görüntülerin yaşananların yalnızca kısa bir bölümü olduğunu anlatan Karaç, benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını dile getirdi.

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İnternet üzerinden canlı yayın yapılan Kick platformunda oyun yayınları yapan Elif Karaç, çevrim içi takım oyunu Valorant’ta bir oyuncunun küfür, hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Sesli sohbette “Vallahi yumruklarım seni” şeklinde tehdit içeren sözler sarf eden şahıs, kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ifadeleri de kullandı.

HAKARET VE TEHDİTLERE TEPKİ YAĞDI

Tehditler savuran şahıs, kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ifadeleri de kullandı. Karaç, duyduklarına “Ağlayacağım” diyerek tepki gösterdi. CİMER’e ve oyun sağlayıcısına şikâyette bulunduğunu açıklayan yayıncı, şahsa kalıcı sesli sohbet yasağı uygulandığı bilgisinin verildiğini belirterek kararı “Trajikomik” diye nitelendirdi. Sosyal medya kullanıcıları da EGM’yi etiketleyerek şahıs hakkında işlem yapılmasını istedi.

Elif Karaç, Türkiye Gazetesi'ne konuştu

“PAYLAŞILANLAR ÇOK KISA BİR BÖLÜMÜ”

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketleyerek şahsın tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Türkiye Gazetesi’nin ulaştığı Karaç, yaşananları ve başlattıkları şikâyet sürecini anlattı.

Olayın cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşandığını belirten Karaç, sosyal medyada paylaşılan kesitin konuşmaların tamamını içermediğini söyledi.

Karaç, “Bu çok kısa bir bölümü. Daha montajlayamadığım, paylaşamadığım neler neler dedi” ifadelerini kullandı.

Şahsın kendisini önceden tanımadığını belirten Karaç, olayın ardından aynı kişiden herhangi bir mesaj veya iletişim girişimi gelmediğini aktardı.

Çevrim içi olarak oynanan 'Valorant' isimli oyunda oyuncular sesli iletişim kurabiliyor.

SİBER SUÇLARA ŞİKÂYETTE BULUNULDU

Yaşananların ardından şikâyette bulunulduğunu açıklayan Karaç, “Siber suçlara şikâyette bulunuldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Karaç, benzer olaylarla özellikle Valorant oynarken sık sık karşılaştığını belirterek kadınların ve çocukların oyun içindeki davranışların hedefi hâline gelebildiğini anlattı.

“SUSTURSANIZ BİLE OYNAMANIZA ENGEL OLUYORLAR”

Kendi deneyimlerine göre oynadığı her 10 maçın yaklaşık 5’inde benzer kişilerle karşılaştığını söyleyen Karaç, sesli sohbeti kapatmanın da sorunu her zaman çözmediğini ifade etti: “Oyun içerisinde kişileri susturma seçeneği var. Sustursanız bile oyundaki karakterlerin becerileri ile sizin oynamanıza engel olarak tacize devam ediyorlar.”

Karaç, bu davranışlara dayanamayarak oyundan ayrılan oyuncuların ise takımlarını yarıda bıraktıkları gerekçesiyle oyun sağlayıcısının cezasıyla karşılaşabildiğini belirtti.

“EŞİMLE OYNARKEN DE BENZERİNİ YAŞADIM”

Daha önce eşiyle birlikte oynadığı bir maçta da ağır hakaretlere maruz kaldığını anlatan Karaç, o gün oyunda iyi performans gösteremediği için kendilerine ve doğmamış çocuklarına küfredildiğini söyledi.

Karaç, yaşadıklarının tek bir olayla sınırlı olmadığını vurgulayarak “Bu tarz olayları çok sık yaşıyoruz. Özellikle bu oyunda” dedi.

OYUN ŞİRKETLERİNE VE YETKİLİLERE ÇAĞRI

Oyun sağlayıcılarından daha etkili önlemler beklediğini dile getiren Karaç, bu kişilerin tespit edilerek yalnızca hesaplarına değil, kullandıkları cihazlara da erişim engeli uygulanmasını istedi.

Yetkililere de çağrıda bulunan Karaç, “Bu tarz şikâyetlerin üzerine düşülmeli ve emsal yaptırımlar uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Çocukların da aynı oyunlarda benzer davranışlarla karşılaşabileceğine dikkat çeken Karaç, yaşadıklarını ailelerine anlatmaktan çekinebileceklerini söyledi. Karaç, bazı çocukların bilgisayarlarının ellerinden alınacağı korkusuyla sessiz kalabileceği yönündeki endişesini dile getirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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