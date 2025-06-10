Kurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı sonrası bazı duyarsız vatandaşlar kurban atıklarını Ada Çayı'na attı. Duyarsız vatandaşların yaptıkları büyük tepki çekti.

Belediyenin birçok mahallede kurban atıkları için özel çukurlar açmasına rağmen, bazı kişilerin yenilmeyecek işkembe, bağırsak gibi organları şehir içindeki Ada Çayı'na atması çevrecilerin ve duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.

Ada Çayı'nın kurban atıklarıyla kirlenmesi, hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açarken, çevre temizlik ekipleri durumu fark eder etmez hızla müdahale etti. Çay kenarına çöp niyetine atılan atıklar, ekipler tarafından titizlikle toplanarak, belediyenin belirlediği özel alanlara gömülerek imha edildi.

Tavşanlı Belediyesi, bayram öncesinde yaptığı anonslarla ve açtığı özel toplama noktalarıyla vatandaşları kurban atıklarını doğru şekilde bertaraf etmeleri konusunda bilgilendirmişti.