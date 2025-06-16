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Kurban Bayramı'nı kaçak geçirdi! 10 gün sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Kozan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlık keçi, 10 gün sonra mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde yakalandı. Sahibine teslim edilen keçinin kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.

Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü ipini kopararak kaçan kurbanlık keçi, bölgede yapılan aramaya rağmen bulunamadı. Hayvanı fark eden mahalle sakinlerinden Mustafa Özev, kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat kovaladığı keçiyi yakaladı. Yakalanan keçi sahibine teslim edilirken, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı bildirildi.

Keçiyi fark eden mahalle sakini Mustafa Özev, olayla ilgili şunları söyledi:

"Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner'e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi'nin kaybolan kurbanlığı olduğunu düşündük. Doğrulayınca 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından çalılıkların içinde yakalayabildik. Çok ürkekti, sürekli kaçtı ama sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik"

Kurban Bayramı'nı kaçak geçirdi! 10 gün sonra yakalandı - 1. Resim

"ANNEM ÇOK SEVİNECEK"

Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise "Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL'ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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