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'Kurtuldum' diye bağırıp göle atladı! Balıkçı oltasıyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs 'kurtuldum' diyerek göle atladı. Çevredekileri hayretler içine düşüren şahsın yüzme bilmediği anlaşılırken, balıkçı oltası ile kurtarıldığı belirtildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.

YÜZME BİLMEDEN SUYA ATLADI

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı. Atladığı esnada ‘kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı.

'Kurtuldum' diye bağırıp göle atladı! Balıkçı oltasıyla kurtarıldı - 1. Resim

BALIKÇI OLTASIYLA KURTARILDI 

Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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