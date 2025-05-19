Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yüzmek için dereye giren 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Dereye giren Arda Gürkan boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan’dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.