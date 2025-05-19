Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yüzmek için dereye giren 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Dereye giren Arda Gürkan boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı’nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan’dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu - 1. Resim

AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Girdiği dere sonu oldu! 16 yaşındaki çocuk boğuldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yemekteyiz Çağla Benanoğlu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağla ne iş yapıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne açıklarında balıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı! - 3. SayfaBalıkçı teknesinden onlarca düzensiz göçmen çıktı!Malatya'da mezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaMezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga!5 saatte asgari ücretten fazla para topladılar! 3 dilenci yakalandı - 3. Sayfa5 saatte asgari ücretten fazla para topladılarİstanbul'da mide bulandıran olay! 15 öğrencisini 8 yıl boyunca istismar etti: Pedagojik eğitimini iğrençliklerine alet etti - 3. Sayfa15 öğrencisini 8 yıl boyunca istismar ettiİstanbul'da çocuk parkında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. SayfaÇocuk parkında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varŞampiyonluk gecesinde skandal görüntüler! Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şahıs gözaltında - 3. SayfaHavaya ateş açan şahıs gözaltında!
Sonraki Haber Yükleniyor...