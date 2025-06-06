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Kuryeliğe geri döneli daha 1 gün olmuştu! Ölüm onu kavşakta yakaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuryeliğe geri döneli daha 1 gün olmuştu! Ölüm onu kavşakta yakaladı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya’da iki otomobilin karıştığı kazada savrulan araç, karşı yönden gelen motokuryeye çarptı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Muhammet Yasin Su, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Su’nun, kısa bir aranın ardından önceki gün yeniden motokuryelik yapmaya başladığı öğrenildi.

Konya'da kaza yapan otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kavşakta, Y.T'nin (22) kullandığı 34 RH 5474 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RH 5474 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Yasin Su (22) yönetimindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletin sürücüsü Muhammet Yasin Su ile 34 RH 5474 plakalı otomobilin sürücüsü Y.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Su, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan Muhammet Yasin Su'nun motokurye olduğu, bir süre önce ara verdiği mesleğine dün yeniden başladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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