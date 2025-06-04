Kuyumcunun sır ölümü! Cesedi denizde bulundu

Antalya'nın Finike ilçesindeki limanda erkek cesedi bulundu. Cesedin Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a ait olduğu belirlendi.

Antalya Finike Limanı'nda teknelerin bağlı bulunduğu bölgede erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, Kumluca ilçesinde kuyumculuk yapan Serdar Ertuğrul'a (66) ait olduğu belirlendi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ertuğrul'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Ertuğrul'un limanda kendisine ait tekneden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.