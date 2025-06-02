Kuşadası'nda denizde ceset bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2025 22:04 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 22:08 - Güncelleme:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizdeki ceset botla karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlgili Haber Şehrin ortasından geçen çaydan ceset çıktı! Görenler hemen 112'yi aradı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir