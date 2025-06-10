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Lüks yat alevlere teslim oldu! Büyük hasar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lüks yat alevlere teslim oldu! Büyük hasar meydana geldi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede demirli halde bulunan özel bir yatta yangın çıktı. Alevlere teslim olan yatta büyük çapta hasar meydana geldi.

Sabah saat 08.00 sıralarında iskelede demirli özel bir yatın makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, bölgeye Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

UZUN SÜRE KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yangına ilk müdahale iskelede görevli personel tarafından yapıldı. Ancak itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de denizden müdahalesine rağmen alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangın uzun süre kontrol altına alınamadı.

Lüks yat alevlere teslim oldu! Büyük hasar meydana geldi - 1. Resim

Yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla iskele çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki tekneler güvenli bölgelere çekildi. Saatler süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebine ilişkin teknik inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yatın büyük bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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