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Mahalle sakinleri haber verdi! Yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mahalle sakinleri haber verdi! Yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da Muradiye Mahallesi’nde yaşayanlar yoğun koku nedeniyle rahatsız oldu. İhbar üzerine ekiplerin gelmesiyle yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıkarıldı.

Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına Yunusemre Belediyesi koştu. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri haber verdi! Yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktı - 1. Resim

13 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda evden 13 kamyon çöp çıkarıldı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu temizlenen çöp evden dolayı mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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