Mahalle sakinleri haber verdi! Yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıktı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da Muradiye Mahallesi’nde yaşayanlar yoğun koku nedeniyle rahatsız oldu. İhbar üzerine ekiplerin gelmesiyle yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 13 kamyon çöp çıkarıldı.
Manisa'da yalnız yaşayan yaşlı kadının yardımına Yunusemre Belediyesi koştu. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma Ekipleri çöp evde temizlik çalışması başlattı.
13 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda evden 13 kamyon çöp çıkarıldı. Ekiplerin özverili çalışması sonucu temizlenen çöp evden dolayı mahalle sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci