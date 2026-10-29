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Manisa'da 17 yaşındaki suç makinesi, parkta yakalandı

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Manisa'da 17 yaşındaki suç makinesi, parkta yakalandı
Başlık ResmiManisa'da 17 yaşındaki suç makinesi, parkta yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince, parkta yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

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Manisa Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak üzerinde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda durumundan şüphelenilen H.S. (17), polis ekiplerince durduruldu.

Manisa'da 17 yaşındaki suç makinesi, parkta yakalandı
Başlık ResmiManisa'da 17 yaşındaki suç makinesi, parkta yakalandı

152 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYOR

Şüpheli üzerinde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince hakkında "hırsızlık" suçundan 65 ayrı dosya kapsamında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şehzadeler
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