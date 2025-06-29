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Manisa'da esrarengiz ölüm! Yoldan geçenler fark etti, kimse sebebini anlamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manisa&#039;da esrarengiz ölüm! Yoldan geçenler fark etti, kimse sebebini anlamadı
Manisa, Alaşehir, Jandarma, İnceleme, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da bir kişi, aracının içinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine adrese giden ekipler inceleme başlattı, şahsın kimliği belli oldu, ama ölüm sebebi otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halinde bulunan kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir’de zeytin satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.

Manisa'da esrarengiz ölüm! Yoldan geçenler fark etti, kimse sebebini anlamadı - 1. Resim

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Savaş Ok’un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.
Ok’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GERİDE BİR EVLAT BIRAKTI

Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok’un ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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